Около 200 российских школьников поучаствуют в детской конференции "Мысли вслух" в Москве

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Организаторы программы "Учитель для России" проведут в Москве 1 июня ежегодную детскую конференцию "Мысли вслух" в формате международной площадки ТED. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь благотворительного фонда "Новый учитель" Елена Вежновец.

"Это конференция в формате TED Talks, где дети из региональных школ будут выступать с разными темами. Мы уже в третий раз ее проводим, и она растет не по дням, а по часам. В прошлом году было около 50-60 человек, в этом году уже 180", - сказала Вежновец.

Участники конференции в Новой школе на Мосфильмовской улице - дети и подростки из Тамбовской, Воронежской, Калужской, Московской и Новгородской областей. Они представят 10-минутные доклады по выбранным темам, среди которых - польза харизмы, трудности в отношениях с одноклассниками, роль патронусов в волшебном мире Гарри Поттера и состояние феминизма в России.

"Учитель для России" - это негосударственная программа, привлекающая к преподаванию в школах лучших молодых специалистов, нацеленная на развитие их педагогического и лидерского потенциала. Долгосрочная цель программы - создание сообщества молодых талантливых специалистов, изнутри изучивших систему образования и способных дать импульс для ее обновления и развития. Проект действует с весны 2015 года.