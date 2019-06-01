Крупнейший книжный фестиваль "Красная площадь" открылся в Москве

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Сотни гостей прибыли на открытие книжного фестиваля "Красная площадь", работа которого началась в субботу в центре Москвы, передает корреспондент ТАСС.

"Красная площадь превратилась в книжную страну, где представлены лучшие новинки прошлого, нынешнего года", - сказал, открывая смотр, глава Роспечати Михаил Сеславинский, напомнив, что в 2018 году в России было издано 125 тыс. книг тиражом около 450 млн экземпляров.

Вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что в России растет детское и юношеское книгоиздание. "В День защиты детей я не могу не сказать о том, насколько важно сейчас книгоиздание, детская и юношеская литература. Несмотря на век трансформации, в 2018 году у нас растет количество стотысячных изданий детской и юношеской книги. Это почти 14,5 тыс. наименований, это 12% издательского рынка России, которое посвящено сегодня детям и юношеству", - отметила она.

Голикова также сообщила, что в 2020-2021 годах запланированы важные форумы, посвященные детской литературе. По ее словам, в 2020 году в Москве состоится 37-й Всемирный конгресс Международного совета по детской книге, который будет проходить под эгидой ЮНЕСКО. "У нас будет 1,5 тыс. специалистов из 60 государств", - рассказала вице-премьер. В 2021 году, по ее словам, в России будет проходить первая Международная ярмарка детской литературы. "И это очень важно, потому что такая возможность предоставляется и российским литераторам, и российским историкам и всем представителем книжной профессии для того, чтобы еще на более высокий уровень поднять российскую книгу", - информировала она.

Подари ребенку книгу

Голикова также дала старт благотворительной акции "Подари ребенку книгу!". "У каждого из вас сегодня и в последующие дни есть возможность и принести книгу из дома, и приобрести ее здесь на фестивале для того, чтобы положить в специальные боксы, которые здесь есть на площадке фестиваля. Эти книги пойдут на пополнение региональных библиотек", - рассказала она.

Со своей стороны, советник президента России по культуре Владимир Толстой, открывая фестиваль, назвал его "настоящим пиршеством" для любителей книг. "Уже ни у кого не вызывает сомнения, что начало июня - это праздник книги по всей России и на Красной площади. Единственная проблема, которая есть у всех нас - как успеть попасть на все потрясающе интересные события, которые будут происходить в эти дни", - заметил он.

О программе

В течение шести дней на главной площади страны будут работать площадки "Художественная литература", "Детская и учебная литература", "Нон-фикшн", "Регионы России", "Электронная книга", "Антикварная и букинистическая книга", "Москва - литературный мегаполис" ("Библиотека" и "Малая сцена"), а также "Отечественная история", "Музейная линия", "Литературная гостиная" и "Главная сцена". Впервые откроется научный лекторий "Лобное место".

В работе фестиваля принимают участие такие издательства, как "Эксмо", АСТ, Clever, "Редакция Елены Шубиной", "Азбука-Аттикус" и другие.

Свои книги, как ожидается, на площадке фестиваля представят Евгений Водолазкин, Евгений Гришковец, Алексей Иванов, Владимир Познер, Эдвард Радзинский, Андрей Рубанов, и Захар Прилепин. Литературные произведения прозвучат в исполнении актеров театра и кино Ингеборги Дапкунайте, Юрия Стоянова, Алисы Гребенщиковой, Дарьи Мороз, а также Дмитрия Назарова, Сати Спиваковой и Владимира Кошевого.

Фестиваль продлится до 6 июня, он организован Роспечатью и Российским книжным союзом при поддержке Минкультуры, Минпросвещения и правительства Москвы. Председатель оргкомитета по проведению мероприятия - советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.