Переменная облачность и до 22 градусов тепла ожидаются в Москве 3 июня

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Гидрометцентр РФ обещает в Москве в понедельник до 22 градусов тепла при переменной облачности.

Днем в городе воздух прогреется до 20-22 градусов тепла, осадков не ожидается. По области температура будет плюс 18-23 градуса. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

Ночью в столице ожидается от восьми до 10 градусов тепла. В Подмосковье столбики термометров опустятся до плюс 5-10 градусов.

На 3 июня Гидрометцентр РФ установил желтый уровень опасности в связи с высоким уровнем пожароопасности.