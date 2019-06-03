Проект Московских центральных диаметров представят на площадке ПМЭФ

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Власти столицы намерены представить проект Московских центральных диаметров (МЦД) на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Проект МЦД будет представлен на стенде правительства Москвы на ПМЭФ, который пройдет в Санкт-Петербурге с 6 по 8 июня. В рамках форума будет представлена общая информация о проекте и интерактивные материалы, которые смогут продемонстрировать гостям преимущества МЦД и показать его значимость для транспортной системы Москвы и Московской области", - сказал он.

Заммэра выразил уверенность, что проект заинтересует участников форума как из регионов России, так и из-за рубежа и станет одной из центральных площадок выставки. На стенде также будет установлен полноразмерный макет вагона для поезда "Иволга".

"Именно эти поезда будут курсировать на первых двух диаметрах. Они на 90% спроектированы и собраны в России и ни в чем не уступают ведущим мировым аналогам. "Иволги" обладают высоким уровнем пассажирских сервисов: бесплатным Wi-Fi, зарядками для гаджетов, системами климат-контроля и обеззараживания воздуха, а также "теплыми" многоуровневыми поручнями и креплениями для велосипедов", - отметил Ликсутов.

Система "наземного метро"

Московские центральные диаметры - начатый в 2018 году транспортный проект, в котором участвует правительства Москвы и Подмосковья, ОАО "РЖД", Министерство транспорта РФ и ГУП "Московский метрополитен". Оператором перевозок выступает АО "Центральная пригородная пассажирская компания". Предполагается создание пяти железнодорожных линий, которые должны пройти по диаметру из одного муниципалитета Подмосковья через центр столицы в другой. МЦД-1 "Одинцово - Лобня" и МЦД-2 "Нахабино - Подольск" планируется запустить в конце 2019 - начале 2020 года.

МЦД объединит формат пригородных электричек и метрополитена, создав фактически систему наземного метро. График работы будет выстроен по схеме метро - с 5:30 утра до 1:00 ночи. Для комфортной интеграции с остальным городским транспортом будет разработана удобная билетная система, пассажиры смогут использовать карту "Тройка". В целом, по подсчету экспертов, реализация проекта МЦД разгрузит транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.

Мероприятия Петербургского международного экономического форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.