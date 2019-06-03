На Бутовской линии метро в Москве начали укладывать шпалы из переработанного пластика

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Шпалы из переработанного пластика заменят деревянные на всей протяженности Бутовской линии московского метро до 2021 года, работы по их укладке начались между станциями "Улица Скобелевская" и "Улица Горчакова". Об этом сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.

"Большая часть Бутовской линии проходит не под землей, а на поверхности. Из-за этого ее пути требуют больше внимания, так как подвержены влиянию осадков и перепадов температуры. Шпалы, изготовленные по новой технологии, повысят безопасность движения и надежность инфраструктуры этой ветки. Всего здесь уложат более 11 тыс. композитных шпал до 2021 года, таким образом, они заменят деревянные шпалы на всей протяженности пути Бутовской линии", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Уточняется, что сейчас работы проходят на открытом участке Бутовской линии между станциями "Улица Скобелевская" и "Улица Горчакова", всего уложено более 600 новых шпал. Работы по замене шпал проводятся в ночные часы, когда метрополитен закрыт.

Отмечается, что, в отличие от деревянных, композитные шпалы из переработанного пластика не гниют, не покрываются плесенью, позволяют снизить шум и уменьшить вибрации при движении поезда. При этом они прочнее деревянных и служат в пять раз дольше - более 50 лет. Кроме того, композитные шпалы не проводят ток, что важно для безопасности поездок. И они почти втрое легче железобетонных, что упрощает их монтаж.

В сообщении уточняется, что впервые шпалы из переработанного пластика начали тестировать в московском метро в 2016 году. Эксперимент прошел успешно, и такие шпалы начали укладывать на разных линиях столичной подземки. А с 2018 года их начали также использовать на трамвайных путях. Как сообщалось, шпалы из композитных материалов на смену деревянным уложат до 2020 года на 22 участках трамвайных путей в Москве. Технология производства шпал из переработанного пластика позволяет сократить использование древесины и сохранить деревья, а также дать повторное применение пластику.