Качели, поднимающие на высоту до 20 метров, установили в парке "Остров мечты" в Москве

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Аттракцион "Храм огня", представляющий собой качели, которые смогут поднять на высоту 20 метров, установили в тематическом парке "Остров мечты" в Москве. Он станет самым экстремальным в новой зоне отдыха, сообщила во вторник пресс-служба парка.

"В тематической зоне "Маугли в стране динозавров" установили сразу три аттракциона. Самым экстремальным в парке станет "Храм Огня" - это гигантские качели, которые смогут поднять гостей на высоту 20 метров. Аттракцион немецкого производителя Huss Rides Attractions будет работать в нескольких режимах - от спокойного до экстремального, который предусматривает резкие перепады высоты и быстрое круговое вращение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что аттракцион размещен в месте, стилизованном под руины древнего города южноамериканских индейцев. Во время катания на качелях для посетителей при помощи спецэффектов будет создаваться имитация пламени. Аттракцион будет доступен для гостей от 11 лет.

Также в парке "Остров мечты" установили аттракцион "Птеродактили" - классическую карусель, стилизованную под полет на древних птерозаврах, и "Веревочную башню падения", имеющую форму дерева, на которое посетителям предстоит взбираться на тросах. Еще один аттракцион - "Ледяная карусель" - появился в тематической зоне "Замок Снежной королевы", диаметр окружности, которую описывают кресла во время катания, составляет 18 метров.

Ранее сообщалось, что первая очередь крупнейшего в Европе и Азии крытого парка развлечений "Остров мечты" в Москве планируется к открытию в сентябре 2019 года, к празднованию Дня города. Масштабный проект реализуется на месте заброшенного парка 60-летия Октября, всего на строительство планируется направить более 1,5 млрд рублей. Объект будет полностью крытым, в нем расположатся пять тематических зон: спортивная, семейная, детская, интерактивная и непосредственно парковая, где появятся скверы и искусственные озера.