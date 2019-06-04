Власти Москвы сдадут в аренду арт-галерею рядом с Красной площадью за 12,8 млн рублей

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Московские власти планируют сдать в аренду предпринимателям через аукционы часть Гостиного двора сроком на пять лет. Начальная стоимость годовой аренды лота составляет 12,8 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике.

"Нежилой объект с уникальной локацией сдается в аренду через аукцион. Лот представляет собой объект недвижимости площадью 690 кв. м, расположенный вблизи Красной площади по адресу: улица Ильинка, 4 (Гостиный двор). Победитель аукциона сможет занять помещения с 1 по 4 этажи, а также антресоль здания и приспособить их под арт-галерею. Стартовая цена годовой аренды лота составляет 12,8 млн рублей", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадия Дегтева.

В пресс-службе уточнили, что лот находится в оперативном управлении ГБУ культуры города Москвы "Музейно-выставочное объединение "Манеж". Заявки на участие принимаются до 10 июня. Аукцион пройдет 14 июня 2019 года.