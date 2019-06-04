Московский зоопарк 5 июня будет работать в ограниченном режиме

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Старая территория столичного зоопарка будет недоступна для посетителей 5 июня. Также будет невозможно пройти через главный вход, сообщила во вторник пресс-служба Московского зоопарка.

"5 июня Московский зоопарк будет работать в ограниченном режиме. Попасть на территорию можно будет только через входы, расположенные на Зоологической и Большой Грузинской улицах. Главный вход в зоопарк и старая территория, на которую он ведет, будут закрыты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посетители смогут приобрести билеты в кассах неосновных входов по сниженной цене в 300 рублей и провести время на новой территории с 7:30 до 22:00. 6 июня зоопарк будет работать в штатном режиме.

Вместо посещения старой территории Зоопарк предлагает гостям посетить павильон "Птицы и бабочки", "Дом обезьян", экспозицию "Полярный мир", а также навестить карликового бегемота.