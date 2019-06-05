Более 100 человек эвакуировали вертолеты МАЦ в ночное время за год работы в Москве

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Санитарные вертолеты Московского авиационного центра (МАЦ) за первый год работы в ночное время доставили в лечебные учреждения более 100 человек. Об этом в среду сообщила ТАСС пресс-служба департамента ГОЧСиПБ.

"Исполнилось ровно год, как Московский авиационный центр организовал круглосуточное дежурство санитарных вертолетов. В преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года впервые в Москве экипажи стали вылетать к пострадавшим и днем, и ночью. За год работы санитарными вертолетами МАЦ было эвакуировано в лечебные учреждения столицы ночью 107 пострадавших", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что для организации круглосуточных вылетов санитарных вертолетов в Московском авиационном центре проведена серьезная подготовка. Все пилоты прошли обучение по особым программам, получили допуски и к ночным полетам, и к ночным авиационным работам. "Мы поднимаем санитарную авиацию в воздух уже через пять-семь минут после поступления заявки от центра экстренной медицинской помощи", - приводятся в сообщении слова заместителя второй эскадрильи Московского авиационного центра Вячеслава Каленова.