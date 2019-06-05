Переезд телешоу "Дом-2" в Новой Москве может состояться в сентябре

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Перемещение площадки и декораций телешоу "Дом-2" может начаться в сентябре этого года, сообщила в среду пресс-служба департамента развития новых территорий Москвы. Ранее упоминалось, что территория, где находится съемочная площадка реалити-шоу, потребовалась для строительства дороги. Собственнику земли было предложено несколько компенсационных участков. В результате была выбрана площадка, расположенная рядом со старой.

"Алгоритм будет такой: они [телешоу] передают свой участок под строительство дороги, взамен получают новый и начинают строительство. Если все пойдет по плану, то в сентябре [этого года] уже смогут переносить декорации и строить объект на новом месте <...> Никаких проблемных, а тем более конфликтных ситуаций с "Дом-2" нет. С владельцами объекта, где проходят съемки, достигнута договоренность о компенсационном участке, который расположен рядом с нынешней площадкой", - цитирует пресс-служба руководителя департамента Владимира Жидкина. По его словам, 16 июня состоятся общественные слушания по поводу размещения объекта на новом месте.

Съемочная площадка "Дом-2" под названием "Поляна" находится около поселка Летова Роща в Новой Москве, где планируется строительство дороги из Саларьево в Марьино, в связи с чем этот участок был изъят. Земля и нежилые строения принадлежат компании "ЕТК-инвест". Власти столицы выделили компании для съемок шоу новый участок, который находится рядом с прежним. Переезд площадки шоу намечен на конец 2019 года.

"Дом-2" выходит на телеканале ТНТ с 2004 года. За это время было более 5 тыс. выпусков. Первоначальная идея шоу подразумевала, что участники телепередачи будут заняты на строительстве дома.