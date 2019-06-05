Движение машин по Боровой улице в Москве перекрыто из-за пожара

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Участок улицы Боровая на юго-востоке Москвы перекрыт для движения автомобилей из-за пожара в административном здании. Об этом сообщается в среду в Twitter столичного центра организации дорожного движения.

"На улице Боровая произошло возгорание в административном здании. Движение полностью перекрыто от дома 6 до дома 20. На месте работают оперативные службы. Объезжайте", - говорится в сообщении.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в административном здании на Боровой улице загорелась крыша на площади 200 кв. м.