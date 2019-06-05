Участок Филевской ветки метро Москвы будут закрывать раз в две недели до сентября

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Реконструкция участка Филевской линии Московского метрополитена требует введения технологических окон регулярно до сентября. Участок между станциями "Киевская" и "Кунцевская" будут закрывать раз в две недели по выходным, сообщила в среду пресс-служба столичной подземки.

"Филевская линия московского метрополитена изменит режим работы на ближайшие четыре месяца. Раз в две недели по выходным дням станции открытого участка между "Киевской" и "Кунцевской" будут закрыты для пассажиров. Изменение режима работы Филевской линии необходимо для скорейшего завершения ее реконструкции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская" будут недоступны для пассажиров 8 и 9, 22 и 23 июня; 6 и 7, 20 и 21 июля, 3 и 4, 17 и 18 августа, 31 августа и 1 сентября, а также 14 и 15, 28 и 29 сентября. В период технологических окон строители будут устанавливать шумозащитные экраны, обновлять инфраструктуру и проводить прокладку коммуникаций.

На время ограничений для жителей будут работать бесплатные автобусы, которые будут курсировать по маршруту участка Филевской линии. В пресс-службе добавили, что станция метро "Киевская" будет открыта для проезда до "Международной" или "Александровского сада", а также для пересадки на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. Станция "Кунцевская" будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии.