Жаркая погода без осадков ожидается в Москве 6 июня

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Малооблачная погода с температурой воздуха до 30 градусов тепла ожидается в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем температура воздуха в Москве поднимется до плюс 28-30 градусов. В ночь на 7 июня в столице столбики термометров могут опуститься до плюс 13-15 градусов. 6 июня объявлен желтый уровень опасности в связи с высоким риском возникновения природных пожаров. Ветер слабый. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.

Температура воздуха в Подмосковье днем составит 25-30 градусов тепла. Ночью она может опуститься до плюс 10-15 градусов.