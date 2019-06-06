Более 40 полных тезок Пушкина зарегистрировано на городском портале Москвы

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Почти 700 человек по фамилии Пушкин имеют личные кабинеты на портале мэра и правительства Москвы, из них 42 москвича - полные тезки великого русского поэта. Об этом сообщается в четверг на городском портале.

"Ко дню рождения поэта департамент информационных технологий решил подсчитать, сколько Пушкиных зарегистрировано на mos.ru. Выяснилось, что личные кабинеты на городском портале завели 697 жителей Москвы с фамилией Пушкин, а с фамилией, именем и отчеством Александр Сергеевич Пушкин - 42 человека", - говорится в сообщении.

Кроме того, на портале зарегистрировано 124 Александра Пушкина, 33 668 Александров Сергеевичей и 343 223 Александра.

6 июня исполнится 220 лет со дня рождения Александра Пушкина.

Создание личного кабинета на mos.ru позволяет быстро получить доступ к городским сервисам. Зарегистрироваться на сайте может любой житель столицы, у которого есть электронная почта и мобильный телефон. Сейчас на mos.ru доступно более 330 услуг и сервисов.