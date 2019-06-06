В Москве 12 июня ограничат движение на нескольких улицах

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Движение для автотранспорта будет полностью ограничено в районе Боткинского проезда и Беговой аллеи в связи с проведением скачек на приз президента России12 июня, говорится в сообщении пресс-службы ЦОДД.

"Участок: Беговая аллея, 1-й Боткинский проезд, 2-й Боткинский проезд. Период: с 00:01 12 июня и до окончания мероприятия", - говорится в сообщении.

Скачки на лошадях чистокровной верховой породы пройдут на Центральном московском ипподроме. Проведение скачек на приз президента РФ стало традицией: первые такие соревнования прошли в 2004 году и с тех пор устраиваются ежегодно.