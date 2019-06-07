Задержанных на пикете в поддержку Голунова журналистов отпустили из ОВД в Москве

МОСКВА, 7 июня./ТАСС/. Журналистов, которые устроили пикеты у здания ГУ МВД по Москве в поддержку корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова и были там задержаны, отпустили из отдела полиции. Об этом написал один из задержанных Илья Азар в своем Twitter.

"Всех журналистов отпускают из Тверского ОВД без составления протоколов", - написал он. Ранее сообщалось, что у здания главка столичной полиции были задержаны Илья Азар, Павел Каныгин, Виктория Микиша, Игорь Садреев и Виктор Шендерович.

Официальным комментарием ГУ МВД по Москве ТАСС пока не располагает.

Голунов был задержан на Цветном бульваре, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 гр наркотического средства метилэфедрона. По месту проживания также были обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. В отношении Голунова возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств).

Адвокат Голунова Дмитрий Джулай заявлял, что, по мнению защиты, наркотики работнику СМИ подбросили. Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков считают, что Голунова могут преследовать из-за профессиональной деятельности.