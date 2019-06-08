Монтаж органа в концертном зале "Зарядье" начнется в июле

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Внутренние механизмы и конструкции органа для концертного зала в парке "Зарядье" привезут из Франции в Москву в июле, после чего специалисты приступят к монтажу, сообщила в субботу пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"В июле в Москву из Франции будет доставлена вся начинка для органа концертного зала парка "Зарядье", благодаря которой этот музыкальный инструмент зазвучит. Далее специалисты приступят к монтажу внутренних конструкций, который продлится до конца лета", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

В пресс-службе уточнили, что в столицу доставят более 3,6 тыс. деревянных и металлических труб, мобильную и механическую консоли, системы воздуховодов и работы регистров. Осенью, после проведения монтажа всех систем инструмента, начнется наладка и настройка органа.

Также 17 июня в центральном вестибюле "Медиацентра" откроется выставка "Строить и побеждать. Как создавался парк "Зарядье". В рамках экспозиции будут представлены основные этапы строительства уникальных объектов парка, фотохроника и видеоролики о создании нового символа Москвы, а также награда MIPIM Awards. Выставка организована управляющей компанией по реализации проекта парка АО "Мосинжпроект" совместно с парком "Зарядье".