На станциях МЦК начали раздавать пассажирам воду из-за жаркой погоды

"Столбик термометра перевалил за 30. Внимательно следим за температурой в мосметро. Начали раздавать воду на станциях МЦК "Автозаводская", "Стрешнево", "Лихоборы", "Окружная", "Владыкино", "Бульвар Рокоссовского", "Панфиловская", "Локомотив", "Андроновка" и "Зорге"!" - говорится в сообщении.

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Сотрудники 10 станций Московского центрального кольца (МЦК) начали раздавать пассажирам питьевую воду из-за жаркой погоды. Об этом в субботу сообщается в Twitter столичной подземки.

Столбик термометра перевалил за 30. Внимательно следим за температурой в #мосметро . Начали раздавать воду на станциях #МЦК Автозаводская, Стрешнево, Лихоборы, Окружная, Владыкино, Бульвар Рокоссовского, Панфиловская, Локомотив, Андроновка и Зорге!

По прогнозам синоптиков, в субботу в Москве будет жаркая погода без осадков. Сайт Гидрометцентра РФ обещает днем в столице и области до 33 градусов жары.

На 8 июня объявлен желтый уровень опасности в связи с высоким риском возникновения природных пожаров.