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На станциях МЦК начали раздавать пассажирам воду из-за жаркой погоды

Воду можно получить на 10 станциях

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Сотрудники 10 станций Московского центрального кольца (МЦК) начали раздавать пассажирам питьевую воду из-за жаркой погоды. Об этом в субботу сообщается в Twitter столичной подземки.

"Столбик термометра перевалил за 30. Внимательно следим за температурой в мосметро. Начали раздавать воду на станциях МЦК "Автозаводская", "Стрешнево", "Лихоборы", "Окружная", "Владыкино", "Бульвар Рокоссовского", "Панфиловская", "Локомотив", "Андроновка" и "Зорге"!" - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в субботу в Москве будет жаркая погода без осадков. Сайт Гидрометцентра РФ обещает днем в столице и области до 33 градусов жары.

На 8 июня объявлен желтый уровень опасности в связи с высоким риском возникновения природных пожаров.

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