Гроза с градом и до 28 градусов тепла ожидаются в Москве 10 июня

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, гроза с сильным ветром и градом ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе воздух прогреется до 26-28 градусов тепла. По прогнозам синоптиков, в Московском регионе ожидается кратковременный дождь, в столице - сильный. По области температура будет плюс 25-30 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с, при грозе порывы 12-17 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

Ночью в столице ожидается от 14 до 16 градусов тепла. В Подмосковье столбики термометров опустятся до плюс 11-16 градусов.

На 10 июня Гидрометцентр РФ объявил оранжевый (предпоследний по шкале интенсивности опасных явлений) уровень опасности. Синоптики предупреждают москвичей об аномально жаркой погоде со среднесуточной температурой выше климатической нормы на семь-восемь градусов.