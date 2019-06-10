Школьники смогут зарегистрироваться для отбора в ИТ-классы в Москве с 10 по 16 июня

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Школьники могут зарегистрироваться для отбора в новые ИТ-классы в Москве с 10 по 16 июня. Как сообщается в понедельник на сайте столичной мэрии, заочное тестирование состоится 17 июня.

"Девятиклассники могут записаться с 10 по 16 июня на сайте проекта. 17 июня состоится первый этап конкурса - заочное тестирование. У школьников есть возможность потренироваться перед тестом - на сайте размещена демонстрационная версия вступительных испытаний", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тех, кто успешно пройдет заочное тестирование, ждет очный этап конкурса 24 июня. Зачисление в новые классы будет проходить в августе.

Новые ИТ-классы с современным оборудованием появятся с 1 сентября в 34 московских школах. В каждой из них будет оборудован ИТ-полигон - большое пространство для занятий программированием, прототипированием, робототехникой, моделированием, сетевым администрированием и другими дисциплинами.

Данная инициатива будет реализована совместно с ведущими отечественными ИТ-компаниями и крупными российскими вузами.