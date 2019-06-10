Инвестиции в создание центра и кластера на базе завода Хруничева превысят 50 млрд рублей

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Надежда Геращенко, Екатерина Лука/. Суммарные вложения в реализацию масштабного проекта по созданию в Москве на базе Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева "Национального космического центра" (НКЦ) и "Научно-производственного кластера" (НПК) с учетом инвестиций в инфраструктуру могут превысить 50 млрд рублей. Об этом сообщил в понедельник ТАСС заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

В январе этого года президент России Владимир Путин поручил создать на базе завода космический центр за счет реновации его объектов и территорий. При этом президент обозначил, что проект будет стоить порядка 25 млрд рублей и позволит создать около 20 тыс. новых рабочих мест.

"Минимальные инвестиции - это 25 млрд рублей, которые мы планируем вложить в строительство здания для размещения офисов Роскосмоса и его подразделений. Безусловно, мы инвестируем сумму не меньшую [около 25 млрд рублей] в развитие инфраструктуры научно-производственного кластера, который разместится на освобождающейся площадке", - сказал Ефимов.

Ранее заммэра Москвы Марат Хуснуллин сообщил, что суммарная площадь сооружений центра достигнет 250 тыс. кв. м. При этом потребуется развитие района и строительство автомобильного и пешеходного моста через Москву-реку, а также увязка со строящейся станцией метро "Терехово". Ефимов уточнил, что заложенная сейчас в бюджет Москвы сумма в 8 млрд рублей - это объем финансирования, предусмотренный на 2019 год. В 2020-2021 годы в создание самого здания центра будет вложено 8 и 9 млрд рублей соответственно.

По данным Роскосмоса, в рамках совместного предприятия с правительством Москвы Центр Хруничева войдет землей (около 90 га), а Москва - 7 га земли, которые сейчас пока ничем не застроены. Строительство полностью будет вестись за счет Москвы. Средства госкорпорации пойдут на обустройство предприятий, сбор всех необходимых производственных циклов и этапов на территории около 50 га.

На сайте Роскосмоса отмечается, что суммарный экономический эффект от реализации проекта составит 44,6 млрд рублей, при этом непосредственно для Центра Хруничева - 33,3 млрд рублей. Ответственными за организацию работы по созданию центра глава государства назначил премьер-министра Дмитрия Медведева, главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина и мэра Москвы Сергея Собянина.