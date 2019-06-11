Гости парков Москвы смогут посмотреть театральные репетиции с 11 июня по 22 августа

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Посетители десяти парков Москвы смогут бесплатно посмотреть репетиции постановок ведущих столичных театров с 11 июня по 22 августа, сообщается во вторник на портале мэра и правительства Москвы.

"Это лето в десяти московских парках будет еще и театральным. В них пройдут открытые репетиции десяти постановок с 11 июня до 22 августа, в том числе по произведениям классиков - Пушкина, Островского, Гоголя. Проект "Открытые репетиции в парках" приурочен к Году театра в России", - говорился в сообщении.

В проекте примут участие Российский академический молодежный театр, Московский культурный фольклорный центр под руководством Людмилы Рюминой, Московский театр кукол, Московский театр мюзикла. Представления будут длиться от одного до полутора часов. Они пройдут в "Зарядье", парке Горького, "Музеоне", в саду "Эрмитаж", в саду имени Баумана, в детском парке имени Н. Н. Прямикова, а также в Перовском, Измайловском парках, в парке 50-летия Октября и в "Сокольниках".

"Первая репетиция пройдет 11 июня в Перовском парке на главной сцене. Актеры Московского драматического театра на Перовской покажут публике черновик одной из своих самых зрелищных постановок - спектакль "Метель" по мотивам одноименной повести Александра Пушкина. Начало в 18:00", - уточняется в сообщении.

Программу мероприятий можно посмотреть на официальном сайте мэра и правительства Москвы.