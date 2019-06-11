Строители начали отделку гранитом платформ станции московского метро "Юго-Восточная"

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Строительные работы по отделке гранитным камнем платформ станции метро "Юго-Восточная" Некрасовской линии метрополитена начались в Москве. Об этом во вторник сообщила пресс-служба столичного департамента строительства.

"Строители приступили к отделке гранитным камнем платформ станции метро "Юго-Восточная" Некрасовской линии метрополитена. Станция спроектирована по "береговому" типу - с двумя боковыми посадочными платформами", - приводятся в сообщении слова руководителя Департамента строительства города Москвы Андрея Бочкарева.

В пресс-службе уточнили, что тоннели на участке Некрасовской линии от станции "Косино" до станции "Нижегородская" прокладываются с помощью тоннелепроходческого щита большого диаметра (10 м), поезда обоих направлений будут ходить в одном тоннеле вместо привычных двух.

Мэр Москвы Сергей Собянин 3 июня открыл движение по первому участку Некрасовской линии метрополитена от станции "Некрасовка" до станции "Косино". Второй участок Некрасовской линии от станции "Косино" до станции "Авиамоторная" находится в завершающей стадии строительства. На базе станций Некрасовской линии будет построено 7 транспортно-пересадочных узлов.

"Когда линия будет запущена полностью, улучшится транспортная доступность для 800 тысяч человек, проживающих во многих районах Москвы и Подмосковья, а также разгрузится Таганско-Краснопресненская линия", - отмечается в сообщении.