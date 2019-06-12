Гостям фестиваля "Времена и эпохи" в Москве в День России расскажут об истории страны

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Театральные постановки, стихи о Гражданской войне, реконструкция обороны Шипки и других эпизодов отечественной истории ждут посетителей фестиваля "Времена и эпохи" в Москве в День России. Об этом ТАСС сообщили организаторы фестиваля.

"На 40 площадках участники крупнейшего исторического фестиваля "Времена и эпохи" из более чем 20 стран расскажут о богатой истории России", - говорится в сообщении.

В частности, театральная постановка на Гоголевском бульваре "Переломный момент истории" расскажет о Первой мировой войне, также на этой площадке зрителям будет представлена поэтическая композиция из стихов о Гражданской войне различных поэтов - свидетелей того времени. На Тверском бульваре будет организовано два специальных представления: на площадке "Русско-турецкая война" у дома № 28 реконструкторы воссоздадут один из эпизодов штурма Шипки, при котором русские войска одержали героическую победу. А у дома № 2 по Тверскому бульвару пройдет театрализованная экскурсия, в основу которой легли записки арабского путешественника Ахмада ибн Фадлана, который отправился в страну русов.

На Страстном бульваре гостей ждут театрализованные представления, посвященные крещению Руси, а также началу русского государства. А на площадке "Русские в Париже. 1814" на Чистопрудном бульваре в День России расскажут об эпохе Александра Пушкина.

Фестиваль "Времена и эпохи" проходит в Москве с 7 по 16 июня. В этом году участниками праздника станут две тысячи энтузиастов реконструкции из России и 14 зарубежных стран: Италии, Великобритании, Турции, Франции и других. На 40 площадках в разных районах столицы они воссоздадут самые разные исторические эпохи от античности до позднего СССР.