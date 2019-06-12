Гусары и шампанское. Как отмечают День России на фестивале "Времена и эпохи" в Москве

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Московский фестиваль реконструкторов "Времена и эпохи" подготовил насыщенную программу в День России. На 40 площадках в разных районах столицы проходят театрализованные представления, реконструкции различных эпизодов истории, лекции и экскурсии. О том, какие развлечения подготовлены для гостей на площадке "Русские в Париже. 1814" на Чистопрудном бульваре, узнал корреспондент ТАСС.

По всей длине бульвара разбит лагерь русских войск, площадка посвящена взятию Парижа в 1814 году и жизни русской армии в городе. Здесь представлены и французские войска, звучат военные марши тех времен, по площадке прогуливаются гусары в мундирах и высоких шапках, французские карабинеры, дамы в нарядных платьях и шляпках. Бойцы охраняют артиллерийские орудия, кто-то зашивает потрепанную шинель, а служба войскового обеспечения варит похлебку. Периодически по бульвару под барабан марширует русская пехота.

Историческим действом активно интересуются москвичи и гости столицы: на бульваре уже в первой половине дня людно, и у каждой палатки собралось по 6-7 человек, в основном это семьи с детьми. Девушки засматриваются на кавалеристов с закрученными усами, которые не теряются - подмигивают и широко улыбаются. Жители спрашивают у реконструкторов, чем отличить гусара от карабинера, сколько платили в армии и как было организовано передвижение войск, а те подробно отвечают на вопросы.

"Русские войска, когда вошли в Париж, не грабили его, были очень благородны и культурны, французы это хорошо запомнили, это отражено в историях и рассказах, изобразительном искусстве. И площадка прежде всего об этом, не о императорах и военачальниках, а о солдатах, их быте и их простом героизме. Я считаю, что мне повезло родиться в этой стране с богатейшей историей, которая проходила трудные времена благодаря людям, которые в ней жили. Здесь мы рассказываем о наших предках, которые часто отдавали свои силы и молодость, а иногда и жизнь для того, чтобы наша история продолжалась", - сказал ТАСС организатор площадки Антон Баранов.

Он отметил, что больше всего людей, как правило, посещают площадку по вечерам. Много молодежи, которая приходит сюда по своим делам, начинает интересоваться происходящим, подходить к историческому лагерю и задавать вопросы.

Шампанское по-гусарски

На площадке работает гусарский домик, главный в нем - гусар Федор Григорьевич Заборсин с пышными седыми усами. Ему поручена одна из важнейших миссий - примерно раз в час открывать шампанское по-гусарски, срубая горлышко бутылки саблей. Действо вызывает неизменный интерес зрителей, Федор Григорьевич сопровождает его интересными рассказами. "За все время моего участия во "Временах и эпохах" я открыл около 5 тысяч бутылок шампанского. На этом фестивале планирую открыть около 120 бутылок, но могу войти в раж и открыть больше", - шутит он.

Гусара окружают дамы, которые рассказывают публике о моде XIX века, о женщинах в эту историческую эпоху и их занятиях. Многие из этих девушек сами шьют исторические костюмы.

Для всех желающих проходят разнообразные мастер-классы. Например, шорник учит детей и взрослых выделке кожи, изготовлению браслетов, оттисков, картинок. Причем аксессуары собственного изготовления участники могут бесплатно забрать с собой. Три художника проводят мастер-классы по рисованию, например, военных миниатюр.

Одно из любимых мест у публики - обозная телега и несколько палаток маркитантов - службы войскового обеспечения, где готовят различные блюда, например луковый суп или апельсиновый джем, и делятся рецептами с желающими. Также там можно узнать, что ели в военных походах и чем занимались маркитанты.

В 13:00 на площадке началась программа, посвященная поэту Александру Пушкину. Артисты читали стихи и исполняли романсы, для зрителей прошла интерактивная лекция о жизни поэта с исполнением полонеза и мазурки и реконструкцией дуэли. Второй раз представление можно будет посмотреть в 18:00.

Школа полководцев

Посетительнице фестивальной площадки Анастасии на празднике больше всего понравились музыканты, исполняющие военные марши. "Мы с мужем осмотрели всю площадку от начала до конца и планируем продолжить тур по бульварному кольцу, чтобы продолжить знакомство с реконструкциями разных эпох. Нам очень нравится", - сказала она ТАСС.

Житель Москвы Витас с сыном приходят на фестиваль пятый год подряд. "Для меня наиболее интересной показалась школа полководцев, там учат полководческому мастерству. Я подумал, что мне может пригодиться. И сыну здесь не скучно", - отметил он.

Фестиваль "Времена и эпохи" проходит в Москве с 7 по 16 июня. В этом году участниками праздника стали 2 тысячи энтузиастов реконструкции из России и 14 зарубежных стран: Италии, Великобритании, Турции, Франции и других. На 40 площадках в районах столицы они воссоздали разные исторические эпохи от античности до позднего СССР.

12 июня в стране отмечается государственный праздник - День России. В этот день традиционно проводятся праздничные концерты, массовые народные гулянья и спортивные мероприятия. Впервые праздник отмечался 12 июня 1995 года.