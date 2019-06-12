Москва стала лауреатом международной премии в области транспорта

СТОКГОЛЬМ, 12 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Московский транспорт победил в одной из восьми номинаций премии, организованной Международным союзом общественного транспорта (МСОТ). Как передает корреспондент ТАСС, российская столица была отмечена в номинации "Лучший маркетинговый проект", награждение прошло в рамках международного саммита общественного транспорта, который проходит с 9 по 12 июня в Стокгольме.

Раз в два года в одном из городов мира проходит международный саммит представителей общественного транспорта. В торжественной обстановке награждаются лучшие транспортные проекты, попавшие в шорт-листы восьми номинаций. В 2019 году российская столица участвовала в конкурсе с четырьмя проектами, один из них - "Привет, Москва!" - победил в маркетинговой номинации, разделив лидерство с проектами из Англии, Германии, Гонконга, Португалии и Швеции.

История Москвы в плакатах и видеороликах

"Я хорошо знаком с программой "Привет, Москва". Недавно я был на концерте на станции московского метро, организованном в рамках этой программы. Это очень хорошая инициатива, и мы рады, что проект стал номинантом премии", - сказал журналистам генеральный секретарь МСОТ Мохамед Мезгани после награждения победителей.

Как отметила куратор программы Оксана Бондаренко, историко-культурный проект "Привет, Москва!" изначально задумывался как временный: на протяжении 10 месяцев в метрополитене планировалось размещать информационные плакаты с интересными фактами и легендами о Москве. Проект вызвал интерес у пользователей подземки, и его было решено продлить. Более того, позже его распространили на наземный транспорт столицы, в котором теперь транслируются исторические видеоролики.

Вся размещаемая информация поделена на четыре блока сообщений: "Москва историческая", "Москва музыкальная", "Москва литературная и театральная", "Москва кинематографическая". Сотни ярких плакатов рассказывают, в частности, сколько в городе домов-бубликов, что общего у металлических сводов станции метро "Маяковская" с дирижаблями, носители на станции "Воробьевы горы" сообщают, что эта станция стала первой в мире, построенной на мосту над рекой.

Информация связана с улицами, домами и районами, расположенными неподалеку от станций метро и автобусных маршрутов, где размещены сообщения. Материалы готовят историки, москвоведы и искусствоведы. "Наш город хранит в себе столько интересного, и вообще москвоведение сейчас становится модным направлением. Мы особенно рады получить награду 12 июня, в День России", - сказала журналистам Бондаренко.

Адаптация для иностранцев

В беседе с корреспондентом ТАСС куратор проекта подчеркнула, что рассматривается возможность адаптировать информацию на московском транспорте для англоязычной аудитории. "Мы думали об этом в самом начале. Вполне возможно, "Привет, Москва!" получит продолжение в виде отдельного спецпроекта, связанного именно с языковой частью, и мы сделаем его мультиязычным. Метрополитеном ежедневно пользуются порядка 9 млн человек, не все из них понимают русский язык. Мы подумаем над этим: пока едешь в метро, можно выучить пару-тройку фраз не только на русском, но также на английском и так необходимом сейчас для изучения китайском языке", - сказала собеседница агентства.

Мезгани отметил, что проект "Привет, Москва!" позволяет формировать отношение к российской столице, совершая поездки в городском транспорте. "Московский транспорт развивается невероятными темпами. Строятся кольцевые железнодорожные линии, работают электробусы, в скором времени будет запущено движение по Московским центральным диаметрам, в Москве находится самый большой парк каршеринга в мире. На мой взгляд, московский транспорт также является лучшим с точки зрения его идентификации: подвижной состав и инфраструктура оформлены в едином стиле с узнаваемыми логотипами и продуманной цветовой гаммой. Все это говорит о том, что московский транспорт является лидером в области мобильности и делает ее примером для других городов", - добавил Мезгани.

О саммите

Международный саммит общественного транспорта - одно из важнейших мероприятий МСОТ, которое проходит каждые два года, начиная с 1886 года. Саммит дает возможность узнать о тенденциях развития отрасли, ознакомиться с мировым опытом, а также наладить партнерские связи.

МСОТ - Международный союз общественного транспорта (Union Internationale des Transports Publics, UITP) является крупнейшей транспортной ассоциацией, объединяющей городские и региональные компании-операторы общественных пассажирских перевозок, производителей подвижного состава и комплектующих, представителей властей и научно-исследовательских институтов из более чем 90 стран мира. Союз на регулярной основе проводит мероприятия, обучающие программы и исследования в области общественного транспорта, обеспечивает партнеров информацией о современных технологиях и разработках, дает рекомендации по их развитию и внедрению, а также принимает различные программные документы, декларации, формулируя объединенную позицию транспортного сообщества.