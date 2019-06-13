Москвичи смогут попробовать себя в роли художников на новом арт-фестивале в июне

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Уличный арт-фестиваль "Москва-Париж-Москва", в рамках которого жителям расскажут о выдающихся художниках и проведут более 350 мастер-классов по рисованию, впервые пройдет в столице с 14 по 23 июня. Мероприятие организовано в преддверии выставки "Щукин. Биография коллекции" в Пушкинском музее, сообщила в четверг пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Фестиваль посвящен уникальному культурному событию - выставке "Щукин. Биография коллекции". На пяти столичных бульварах - Тверском, Страстном, Сретенском, Чистопрудном и Покровском - ежедневно будут проходить бесплатные мастер-классы, в которых смогут принять участие и взрослые, и дети. Жители и гости столицы познакомятся с творчеством великих художников и освоят самые разные живописные техники", - говорится в сообщении.

Фестиваль будет проходить на семи площадках: по одной точке на Страстном, Сретенском и Покровском бульварах и по две на Тверском и Чистопрудном. На каждой из них будет установлено по 20 мольбертов. По будним дням занятия будут проходить с 15:00 мск до 18:45 мск, а по выходным - с 12:00 мск до 18:45 мск, мастер-классы будут стартовать в начале каждого часа. Перед написанием картин гости узнают о выдающихся художниках, об истории импрессионизма и модернизма, о различных техниках изобразительного искусства.

На Покровском бульваре занятия будут посвящены кино - жителей научат создавать плакаты к фильмам, раскадровки и шаржи. На Сретенском бульваре главной темой станут цирковые зарисовки, а на Страстном - искусство балета. Желающие смогут порисовать на грифельной доске и раскрасить силуэт балерины. Обучение стилю импрессионизм будет проходить на Тверском бульваре у памятника Тимирязеву, а на Чистопрудном бульваре пройдут "Стрит-арт классы", там желающим предложат создать граффити на бумаге, сделать арт-коллажи и освоить технику пуантилизм.

ГМИИ им. А.С. Пушкина с 19 июня по 15 сентября представит выставку "Щукин. Биография коллекции" - одну из наиболее значительных коллекций искусства европейского модернизма, охватывающую важнейшие художественные течения конца XIX - начала ХХ века. В экспозицию войдут знаковые произведения Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Поля Гогена, Винсента ван Гога, Анри Матисса, Пабло Пикассо и других мастеров.