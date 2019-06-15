Южный вестибюль станции метро "Спортивная" в Москве работает только на вход

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Южный вестибюль станции "Спортивная" Сокольнической ветки Московского метрополитена работает только на вход, для выхода пассажиры могут воспользоваться северным вестибюлем. Об этом в субботу сообщает столичная подземка в Twitter.

"Южный вестибюль станции "Спортивная" работает только для входа пассажиров. Для выхода можно воспользоваться северным вестибюлем", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в субботу в СК "Лужники" состоится концерт рок-группы Muse, основанной в 1994 году вокалистом Мэттью Беллами, бас-гитаристом Крисом Уолстенхолмом и барабанщиком Домиником Ховардом. Музыканты приехали в Россию в рамках мирового тура в поддержку своего восьмого студийного альбома Simulation Theory, выпущенного 9 ноября 2018 года.

В последний раз Muse выступали в России в июне 2016 года в рамках тура в поддержку альбома Drones.