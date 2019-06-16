Актер Андрей Соколов решил выдвинуть свою кандидатуру в депутаты Мосгордумы

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Российский актер Андрей Соколов намерен 17 июня подать заявление на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы. Об этом в воскресенье сообщил его штаб.

"17 июня известный российский актер и режиссер Андрей Соколов подаст заявление на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Московской городской думы по 43 избирательному округу (Арбат, Хамовники, Пресня). Поддержать выдвижение Андрея придут его друзья и сторонники: Андрей Батурин, Михаил Владимиров, Нина Шацкая и другие известные люди", - говорится в сообщении.

Андрей Соколов - актер и режиссер театра и кино, народный артист России (2005), родился 13 августа 1962 года в Москве. Снимался в фильмах "Маленькая Вера", "Искусство жить в Одессе", "Наш человек в Сан-Ремо" и других.

6 июня в столице началась избирательная кампания по выборам депутатов в Мосгордуму. Параллельно с этим стартовала кампания по выдвижению кандидатов в депутаты Мосгордумы и сбору подписей избирателей, которая по регламенту продлится в течение 30 дней.