Оруженосец стал победителем рыцарского турнира в Москве

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Оруженосец Илья Савельев, участвовавший в боях вместо получившего травму рыцаря, стал победителем Турнира святого Георгия на фестивале "Времена и Эпохи" в Москве. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Одно из самых зрелищных событий фестиваля исторической реконструкции "Времена и Эпохи" - международный рыцарский Турнир святого Георгия - подошел к концу. На протяжении пяти фестивальных дней с 12 по 16 июня рыцари со всего мира боролись за звание чемпиона. Но <...> победителем турнира стал не рыцарь, а дебютант-оруженосец Илья Савельев - участник из России, вышедший на ристалище взамен получившего травму Дмитрия Савченко", - сказал собеседник агентства.

В финальный день турнира Савельев сразился с опытным рыцарем из Белоруссии Дмитрием Свентицким и после напряженной борьбы одержал победу. За проявленную доблесть Савельева посвятили в рыцари прямо на церемонии награждения. Все прошло в соответствии с традициями: он преклонил колено и был "опоясан мечом". За победу в турнире он получил в качестве приза копию меча XV века.

Турнир святого Георгия проходил на площадке фестиваля "Времена и Эпохи" в парке Коломенское. За победу боролись 12 рыцарей из Англии, Франции, Австралии, Канады, Белоруссии и России. Соревнования проходили в четырех дисциплинах: "сшибки", на которых рыцари стараются на полном скаку выбить друг друга из седла или сломать копье о щит противника, skill at arms, где рыцарь должен пройти маршрут в определенной последовательности, по пути выполняя упражнения, "меле" - командное состязание, борьба за знамя противника и пешие поединки.