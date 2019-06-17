Автомобилист заплатит более 170 тыс. рублей за повреждение шлагбаума на парковке в Москве

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Автомобилист заплатит более 170 тыс. рублей ущерба за повреждение шлагбаума на плоскостной парковке в Москве, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

"Шестого ноября 2018 года автомобилист отказался платить за парковку своего автомобиля в Ветошном переулке, после чего достал топор и ударил им по шлагбауму на плоскостной парковке. За мелкое хулиганство нарушитель был арестован на 10 суток. Кроме того, АМПП подал в суд с требованиями взыскать с автомобилиста материальный ущерб в размере 171 тыс. 261 рублей, который он нанес имуществу учреждения, и 9 апреля суд иск удовлетворил. Решение суда вступило в силу", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что помимо нанесения ущерба этот автомобилист также совершал другие противоправные действия в отношении "Московского паркинга". В частности, 15 февраля мужчина приехал за своим автомобилем на спецстоянку, где, угрожая охраннику ножом, выбил дверь и незаконно проник на территорию стоянки. Нарушителя задержали сотрудники полиции, которые обнаружили у него топор и бейсбольную биту. По этому случаю также был составлен протокол об административном правонарушении.

В АМПП отметили, что подобные действия могут создавать угрозу не только для работников учреждения, но и для окружающих людей. "Просим автомобилистов не нарушать общественный порядок на парковках и специализированных стоянках и помнить, что за подобные поступки предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации", - заключил собеседник агентства.