Экскурсии на заводы Москвы в рамках акции "Открой#Моспром" посетили 1,7 тыс. человек

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Экскурсии на промышленные предприятия Москвы в рамках второй городской акции "Открой#Моспром" посетили 1,7 тыс. человек. Участники акции попали на такие крупные заводы, как Coca-Cola, "Карат", "Вимм-Билль-Данн" и другие, сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"С 13 по 15 июня 2019 года москвичи и гости столицы посетили с экскурсиями 17 промышленных площадок Москвы и увидели, как производятся авиационные двигатели, лифты, продукты питания и газированные напитки, офисная мебель и парфюмерия. Количество посетителей экскурсий составило порядка 1,7 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Посетители экскурсий смогли узнать, какое предприятие первым придумало переносные холодильники, какие три основных компонента входят в состав мороженого, сколько весит губная помада, из чего состоит рецептура плавленых сыров. Также гости предприятий проверили прочность линз ударом молотка, увидели полноразмерный двигатель самолета, побывали на производстве зенитных ракет, познакомились с изготовлением современной офисной мебели и созданием упаковки.

Кроме того, как отмечает пресс-служба, студентам московских вузов и профильных образовательных учреждений экскурсии позволили познакомиться со специальностями, которые сейчас востребованы на рынке труда. Например, на заводе Coca-Cola HBC Россия прошли интерактивные лекции для студенческих групп, в рамках которых участники получили знания о карьерном планировании и дополнительные возможности для реализации карьерных амбиций.

"Промышленность в нашем городе развивается стремительными темпами, это один из ключевых драйверов роста столичной экономики. Отдельно хочу поблагодарить предприятия Москвы, которые участвуют в проекте "Открой#Моспром". Важно, чтобы жители города видели, насколько современны и высокоэффективны столичные заводы и фабрики, с какой заботой о высоком качестве делают свою работу московские производители", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Первая акция "Открой#Моспром" прошла в Москве в конце марта. Тогда свои двери для всех желающих открыли 11 крупных предприятий столицы. Следующий этап экскурсий запланирован на осень 2019 года.