Сообщение о минировании телецентра "Останкино" в Москве оказалось ложным

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Информация о минировании телецентра "Останкино" в Москве не подтвердилась. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Специалисты экстренных служб проверили телецентр "Останкино", никаких опасных для жизни предметов там обнаружено не было", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что неизвестный направил письмо по электронной почте в администрацию телецентра с сообщением о минировании.

С начала 2019 года неизвестные неоднократно сообщали о массовом минировании объектов инфраструктуры в Москве, Подмосковье и других регионах России. Во всех случаях оперативные службы проверяли эту информацию, однако взрывных устройств не обнаруживали.