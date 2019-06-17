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Сообщение о минировании телецентра "Останкино" в Москве оказалось ложным

Специалисты не обнаружили опасных для жизни предметов

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Информация о минировании телецентра "Останкино" в Москве не подтвердилась. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Специалисты экстренных служб проверили телецентр "Останкино", никаких опасных для жизни предметов там обнаружено не было", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что неизвестный направил письмо по электронной почте в администрацию телецентра с сообщением о минировании.

С начала 2019 года неизвестные неоднократно сообщали о массовом минировании объектов инфраструктуры в Москве, Подмосковье и других регионах России. Во всех случаях оперативные службы проверяли эту информацию, однако взрывных устройств не обнаруживали.

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Россия
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