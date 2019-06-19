Менее 5% старых турникетов осталось заменить в московском метро

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Московский метрополитен выполнил программу по замене устаревших турникетов более чем на 95%. Об этом ТАСС сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"С 2016 года в метро проводится программа по замене турникетов, заменено уже более 5 тыс. устройств - более 95% от общего числа. Так, с середины мая на 10 станциях установили более 160 новых турникетов. Работы будут продолжаться до 15 июля - к этому времени заменят еще около 200 турникетов на 11 станциях", - сказал он.

По словам заммэра, сегодня в метро устанавливаются турникеты со стеклянными створками, они работают бесшумно и быстро. На них также предусмотрена возможность установки терминалов для бесконтактной оплаты проезда с помощью банковских карт и смартфонов. Кроме того, один из турникетов на станции шире, чем остальные. Через него удобно проходить маломобильным гражданам и пассажирам с детскими колясками или большими сумками.

Установка новых турникетов уже прошла, в частности, на станциях "Электрозаводская", "Алтуфьево", "Славянский бульвар", "Выставочная", "Международная", "Маяковская". До 15 июля турникеты будут менять на станциях "Таганская" Кольцевой линии, "Добрынинская", "Семеновская", "Бульвар Адмирала Ушакова", "Улица Горчакова", "Бульвар Дмитрия Донского", "Аннино", "Улица Академика Янгеля", "Новогиреево", "Выхино", "Аэропорт".