В Москве началось благоустройство территории возле строящейся станции метро "Окская"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Благоустройство территории возле строящейся станции "Окская" Некрасовской линии метро началось в Москве. Об этом в среду сообщается на сайте столичной мэрии.

"На территории возле строящейся станции "Окская" Некрасовской линии метро началось благоустройство. Работы затронут участок протяженностью 15 км и площадью почти 19 гектаров. По планам, затем они продолжатся на территории района", - говорится в сообщении.

Возле станции сделают бордюры, отремонтируют тротуары. На территории возле станции будут разбиты газоны. К осени возле станции высадят почти 60 деревьев и более 760 кустарников. Работы по благоустройству планируют завершить до конца 2019 года.

Некрасовская станет одной из самых длинных линий метро среди строящихся сейчас в столице. На ней расположатся восемь станций. Две из них станут пересадочными - на Большую кольцевую линию метро и Таганско-Краснопресненскую линию.