Собянин рассказал об эффекте внедрения инноваций в соцсферу Москвы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Инновации в социальной сфере вывели качество госуслуг в Москве на новый уровень. Столица сегодня находится в пятерке лучших образовательных систем мира, а очередь в поликлиниках сократилась в разы, сообщил в среду мэр города Сергей Собянин на пленарном заседании III Форума социальных инноваций регионов.

"Сегодня новые технологии открывают путь для других инноваций. Электронная очередь в поликлиники уменьшила живую очередь, даже на той имеющейся базе и при том же количестве врачей, просто в разы <...> Москва сегодня находится в пятерке лучших образовательных систем мира", - сказал он.

Собянин напомнил, что большая часть расходов бюджета Москвы в 2019 году направлена на социальную сферу, по такому же принципу распределяются расходы в других регионах РФ. "Если оценить масштаб социальной сферы страны - а Россия - это социальное государство - то даже по объему расходов бюджета это статья №1. В большинстве регионов - это вообще две трети [от общего объема] бюджета. Мы ежегодно тратим на социальную сферу более 10 трлн рублей", - добавил мэр.

При этом он подчеркнул, что внедрение инноваций в соцсфере всегда сопряжено с высокими рисками и требует крупных инвестиций. "Любое решение, даже, казалось бы, позитивное, вызывает огромную дискуссию в обществе с его традиционной консервативностью. Остановиться в развитии, не менять ничего в социальной сфере - очень привлекательно с точки зрения политической: меньше рисков, меньше вызовов, критики, но это практически 100% приводит к серьезным кризисам, за которыми следуют не инновации, а радикальные вынужденные реформы, которые переживаются еще более болезненно, почти революционно", - считает он.

Форум инноваций

III Форум социальных инноваций регионов проходит в Москве на площадке ВДНХ с 19 по 21 июня. Запланировано более 60 открытых лекций, встреч, коуч-сессий и дискуссий. Российские и международные эксперты расскажут о лучших государственных и частных практиках в сфере образования, здравоохранения, карьеры и саморазвития.

Основной темой форума стала роль нацпроектов в прорывном инновационном развитии социальной сферы. В деловой программе принимают участие члены Совета Федерации и представители правительства Москвы. Мероприятие впервые проходит в открытом режиме, желающие могут посетить его бесплатно.

В рамках форума столица представляет семь проектов в области соцзащиты, образования и здравоохранения. В частности, "Московское долголетие", "Моя Карьера", "Мой социальный центр".