Автомобилисты Москвы в мае чаще всего нарушали правила парковки на Пресненской набережной

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Пользователи личного автотранспорта в Москве в мае 2019 года чаще всего нарушали правила парковки на Пресненской набережной и Комсомольской площади, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

"Столичные автомобилисты в мае чаще всего парковались с нарушением правил на Пресненской набережной - отсюда в течение месяца было перемещено 489 автомобилей. В тройку мест, где недобросовестные водители регулярно оставляют автомобили там, где это запрещено, также попали Комсомольская площадь - 412 неправильно припаркованных автомобилей и Кутузовский проспект, на котором обнаружили 396 нарушителей", - сказал собеседник агентства.

Среди других улиц, где было зафиксировано наибольшее количество нарушений правил парковки, - Новоясеневский и Ленинский проспекты, Варшавское шоссе, улица Летчика Ульянина, проспект Мира, улицы Новорязанская и Поликарпова. Решение о том, что неправильно припаркованный автомобиль нужно переместить на спецстоянку, принимают инспекторы ГИБДД или Московской административной дорожной инспекции.

"Нередко неправильно паркуются владельцы автомобилей премиум-класса и их водители при том, что рядом есть свободные места на платной парковке. Они не задумываются, что таким образом ставят под угрозу чью-то жизнь, даже если автомобиль оставлен на несколько минут. Машины бросаются перед пешеходными переходами, у края пересечения проезжих частей, на тротуарах. Они мешают другим участникам движения, как автомобилистам, так и пешеходам, которым приходится совершать опасные маневры, чтобы продолжить свой путь. Мы просим автомобилистов быть внимательными и не парковаться с нарушениями", - отметили в АМПП.

Там напомнили, что по всем вопросам, в том числе связанным с порядком получения автомобиля со специализированной стоянки, можно обратиться в единый контакт-центр "Московский транспорт".