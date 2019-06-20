Движение автотранспорта на западе Москвы ограничат с 22 по 24 июня из-за ремонта метро

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Схема движения автотранспорта изменится с 22 до 24 июня на западе Москвы в связи с реконструкцией Филевской линии метро. Об этом в четверг сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.

"Центр организации дорожного движения обращает внимание автомобилистов, что 22 и 23 июня 2019 года в связи реконструкцией Филевской линии метро будет временно приостановлено движение поездов на участке Филевской линии между станциями "Киевская" и "Кунцевская". В связи с этим в районах Филевский парк и Дорогомилово изменится схема движения транспорта: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта. Ограничения движения будут действовать до 24 июня 2019 года", - говорится в сообщении.

Во время закрытия линии метро будут запущены компенсационные автобусы, которые пустят по выделенной полосе на участке улицы Большая Дорогомиловская от ул. Раевского до площади Киевского вокзала. Проезд по этому участку для такси будет ограничен.

Кроме того, для приоритетного движения городского транспорта будет введен запрет на остановку и стоянку на Украинском бульваре (от Кутузовского проспекта до наб. Тараса Шевченко), участке ул. Барклая (от ул. Большая Филевская до ул. Сеславинская), набережной Тараса Шевченко (парковочный карман перед левым поворотом на Украинский бульвар), разворотной площадке в районе д. 2, к. 1 по ул. Новозаводская.

В департаменте рекомендовали водителям пользоваться, по возможности, городским транспортом и заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения, опубликованными на Едином транспортном портале. Также информация об изменениях передана в "Яндекс.Карты" и другие навигационные системы.