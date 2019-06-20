Рекордное число школьников ожидается на выпускных вечерах в Москве

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Около 55,3 тыс. школьников Москвы отпразднуют выпускной 20 июня, это число станет рекордным за все время существования праздника, сообщили журналистам в четверг на пресс-конференции, посвященной выпускному вечеру.

"55 тыс. выпускников, если округлять, сегодня получат аттестаты об окончании школы и примут участие в выпускных вечерах <...> Но крупнейшей площадкой для проведения выпускных вечеров в Москве уже шесть лет является парк культуры и отдыха имени Горького", - сказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента образования и науки Исаак Калина.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского, в этом году к городскому празднику выпускников в парке Горького присоединятся более 22,6 тыс. выпускников. Для проведения вечера на его территории установили две большие сцены, семь тематических зон, 35 интерактивных точек, арт-объектов и фотозон. На концерте выступят Егор Крид, Feduk, Елена Темникова и другие артисты, которых выбрали сами школьники на портале "Активный гражданин".

Кибовский уточнил, что в парке Горького контролировать порядок будет почти 1 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Ранее сообщалось, что более 1,4 тыс. сотрудников МЧС по всей Москве будут обеспечивать безопасность во время празднования выпускных вечеров. Усиленная группировка спасателей будет дежурить в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького и на Красной площади в Москве с 18:00 мск 20 июня до 06:00 мск 21 июня.

Глава департамента культуры также предложил пригласить на выпускной в следующем году пары, которые познакомились на предыдущих выпускных вечерах и впоследствии поженились.