Собянин поручил проработать вопрос оборудования в школах Москвы крытых футбольных манежей

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил профильным заместителям по спорту и образованию проработать с инвесторами вопрос размещения на территориях школ крытых футбольных манежей, сообщила ТАСС в четверг пресс-секретарь, руководитель пресс-службы мэра и правительства Москвы Гульнара Пенькова.

Во время "Прямой линии с Владимиром Путиным" президенту представили проект "Футбольная Россия", предполагающий строительство крытых манежей на территории школ за счет средств частных инвесторов. Он пообещал помочь с его реализацией. По словам Путина, инициатива может способствовать развитию соревнований между школами.

"Мэр поручил курирующим замам по направлениям спорта, образования провести встречу с инвесторами и предложить варианты решения обозначенного вопроса", - сказала Пенькова.

Как пояснил Путину исполнительный директор АНО "Агентство инвестиций в социальную сферу" Илья Ковалев, инвесторы сталкиваются с административными барьерами, которые мешают реализации проекта в Москве, Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках. При этом, по его словам, проект предусматривает возведение на месте изношенных школьных спортивных площадок крытых манежей, а их строительство и эксплуатация не требуют бюджетных средств.