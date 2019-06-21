МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту срыва сроков навигации по каналу им. Москвы, в дамбе которого в районе Тушинского моста обнаружена течь. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Организована проверка соблюдения федерального законодательства по факту переноса сроков навигации по каналу им. Москвы в связи с неудачными испытаниями по наполнению канала при проведении ремонтных работ на западной дамбе гидроузла № 8", - пояснили в прокуратуре. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Ранее в пресс-службе ФГБУ "Канал им. Москвы" сообщили ТАСС, что специалисты обнаружили течь в дамбе канала, которую прорвало в январе этого года. По словам собеседника агентства, 20 июня проводились регламентные работы по наполнению канала имени Москвы в Тушино, в ходе которых была выявлена повышенная фильтрация на одном из участков. Сейчас устраняются последствия и причины протечки, которая обнаружена между шлюзами номер семь и восемь.

Ранее сообщалось, что судоходство на канале им. Москвы на участке между данными шлюзами в районе Тушинского тоннеля планируется возобновить 10 июня.

Автомобильный тоннель в столичном районе Тушино затопило 10 января. Участок канала между шлюзами осушили, вода перестала поступать в тоннель, и к вечеру того же дня движение автомобилей по основному ходу восстановили. Ремонт дамбы канала рассчитывали завершить в июне этого года. Причиной прорыва дамбы стали некачественно оборудованные в 2000 году защитный глиняный экран и пазухи дамбы.