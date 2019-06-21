Немецкие компании проявили интерес к локализации производства в Москве

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Немецкие компании выразили интерес к локализации своих производств в Москве. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики по итогам визита главы департамента Александра Прохорова в Берлин.

"Совместно с торговым представителем РФ в Германии Андреем Соболевым он (Прохоров - прим. ТАСС) принял участие в панельной дискуссии PricewaterhouseCoopers Russian club (PwC Russian club). Немецкие партнеры выразили заинтересованность в развитии бизнеса в Москве. Предлагаемые столичным правительством меры поддержки предприятий являются хорошим стимулом выбрать Москву для локализации производственных компаний", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что в панельной дискуссии PwC Russian club "Инвестиции в Россию - прямо сейчас. Почему немецкие компании должны инвестировать в Россию" приняли участие порядка 40 промышленных предприятий Германии, в том числе представители фармацевтических компаний, разработчики инновационных технологий и услуг.

В ходе дискуссии Прохоров рассказал им о мерах государственной поддержки промышленности и инвесторов, действующих в российской столице, инфраструктуре города, инвестиционном климате и требованиях, предъявляемых к московским производствам. "Москва открыта к взаимодействию и готова предложить ряд направлений для дальнейшего выстраивания крепких и плодотворных взаимоотношений с германскими коллегами. В первую очередь - это адресная поддержка иностранных инвесторов в виде подбора площадок для локализации производств, налоговых льгот, возможность заключения офсетных контрактов", - цитирует пресс-служба Прохорова.

По данным пресс-службы, в результате ряда встреч, проведенных Александром Прохоровым с представителями немецкого бизнеса, в Москве могут появиться новые инвестиционные проекты.