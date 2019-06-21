Бесплатные концерты будут проходить в Зеленом театре на ВДНХ в Москве все лето

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Серия бесплатных концертов, где для гостей исполнят песни советского периода, а также российский рок и музыку других направлений, пройдет на ВДНХ в Москве в рамках "Фестиваля городских романтиков", концерты будут идти все лето. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба выставочного центра.

"Начиная с 23 июня и по сентябрь 2019 года на сцене легендарного Зеленого театра, открывшегося к 80-летию ВДНХ, гостей ждет серия концертов музыкальных коллективов и сольных исполнителей, вход на которые будет свободным", - говорится в сообщении.

Уточняется, что первые три концерта пройдут 23, 27 и 30 июня. 23 июня в 15:00 выступит коллектив "Весна", который исполнит песни советского времени. 27 июня в 20:00 состоится концерт музыканта, лидера рок-группы "Ва-Банкъ" Александра Ф. Скляра. Он исполнит как собственные композиции, так и песни Вертинского, Утесова, Высоцкого.

30 июня в 15:00 в Зеленом театре выступит представитель романтической волны в российской рок-музыке Олег Чубыкин.

ВДНХ в 2019 году исполнится 80 лет. В связи с этим на выставке до конца года пройдет более 100 праздничных мероприятий: фестивали, концерты, выставки.