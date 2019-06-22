В Москве появился пешеходный маршрут по местам жизни коллекционеров Щукиных

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Маршрут прогулок по местам столицы, связанным с купцами и коллекционерами Щукиными, появился на портале "Узнай Москву" в честь открытия выставки в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина "Щукин. Биография коллекции". Об этом сообщается в субботу на сайте мэра и правительства Москвы.

"Новый интерактивный тур мы приурочили к открытию большой экспозиции в Пушкинском музее. Длина маршрута - десять километров. Займет такая познавательная прогулка около трех часов", - говорится в сообщении.

Маршрут начинается в Таганском районе, где в XIX веке жил отец коллекционеров Иван Щукин. Далее маршрут ведет к Покровскому монастырю, на кладбище которого похоронены многие члены семьи Щукиных. Пользователи портала также пройдут рядом с домом Сергея Щукина в Знаменском переулке, а закончится прогулка у Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева.

С подробным описанием тура можно ознакомиться в разделе "Маршруты" портала "Узнай Москву", а также в одноименном мобильном приложении.

Купец и благотворитель, коллекционер искусства Сергей Иванович Щукин (1854-1936) происходил из московской купеческой семьи. Собирательством живописи увлекся лишь после 40 лет, в то время как его братья занимались коллекционированием с молодости. Кульминационной точкой в развитии собрания Сергея Щукина считается приобретение полотна "Танец" Анри Матисса. Среди других произведений в его коллекции - "Пьеро и Арлекин" Поля Сезанна, "Голубые танцовщицы" Эдгара Дега, "Девушки в черном" Огюста Ренуара, "Любительница абсента" Пабло Пикассо и множество других шедевров.

Собрание Щукина положило начало коллекциям французской модернистской живописи в Эрмитаже и Пушкинском музее - в 1948 году его разделили между московским и петербургским музеями. На днях в Пушкинском музее открылась выставка "Щукин. Биография коллекции", где работы из собрания воссоединились вновь.