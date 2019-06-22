В Партии роста заявили, что кандидат в Мосгордуму Садовов является спецкором "Эха Москвы"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Выдвинутый в пятницу от Партии роста кандидат в депутаты Мосгордумы Станислав Садовов является действующим специальным корреспондентом радиостанции "Эхо Москвы", согласно действующему трудовому договору. Об этом сообщила ТАСС в субботу пресс-служба партии.

В пятницу Партия роста выдвинула на выборы в Мосгордуму 12 кандидатов. Сообщалось, что в том числе в первом округе (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково) от партии будет выдвигаться специальный корреспондент "Эха Москвы" Станислав Садовов. Затем главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов опроверг участие Садовова в выборах в качестве сотрудника радиостанции.

"В 2017 году между ЗАО "Эхо Москвы" и Станиславом Садововым заключен бессрочный трудовой договор, согласно которому господин Садовов принят на должность специального корреспондента. Договор продолжает действовать", - отметили в пресс-службе.

Также в партии добавили, что на прошедшей конференции московского отделения делегаты выразили поддержку кандидату-самовыдвиженцу в четвертом округе (Дорогомилово, Раменки, частью Фили-Давыдково) - руководителю проектов в ЗАО "Инжиниринг+Электроникс" Кириллу Никитину. При этом информация о поддержке самовыдвиженца в 11-м округе (Алтуфьевский, Марфино, Отрадное) - гендиректора "НЕО-ФАРМ", председателя координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгения Нифантьева оказалось ошибочной, уточнили в пресс-службе.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.