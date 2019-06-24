Электробусы начнут работать на маршрутах на западе Москвы

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Электробусы выйдут еще на восемь маршрутов в центре, на западе, северо-западе и юго-западе Москвы до конца года. Об этом в понедельник сообщается на информационном портале мэра Москвы.

"В июне автобусы на электрической тяге начали следовать по маршруту Т47, связывающему район Бескудниково и Самотечную площадь. Сейчас около 120 электробусов ходят по девяти направлениям. Ежедневно они перевозят более 60 тыс. пассажиров. Всего к концу 2019 года инновационный транспорт будет ездить по 17 маршрутам", - приводятся в сообщении заместитель мэра столицы, руководителя Дептранса Максима Ликсутова.

До конца года электробусы также заработают на маршрутах № 107 "Метро "Филевский парк" - "Платформа Матвеевская", № 205к "Киевский вокзал" - "Улица Довженко", № 271 "Крылатское" - "Метро "Полежаевская", № 791 "Киевский вокзал" - "4-й Сетуньский проезд", № 832 "Крылатское" - "Спортивный центр "Крылатское", Т7 "Метро "Парк Победы" - "Кинотеатр "Ударник", Т17 "Озерная улица" - "Киевский вокзал", Т34к "Улица Кравченко" - "Киевский вокзал".