Более 700 билбордов и афиш в честь Дня семьи, любви и верности появятся в Москве с 1 июля

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Свыше 700 билбордов, афиш и стикеров с изображением полевых ромашек появятся в Москве с 1 июля в честь Дня семьи, любви и верности, об этом в понедельник сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Поздравительные открытки в честь Дня семьи, любви и верности украсят улицы Москвы с 1 июля. Более 700 билбордов, афиш и стикеров c символом праздника - полевыми ромашками - появятся в разных частях города", - говорится в сообщении.

На портале отмечается, что также на открытках будут изображены православные святые Петр и Феврония, которые считаются покровителями семьи и брака.

"Около 300 открыток разместят на билбордах вдоль дорог и вылетных магистралей. Они появятся на проспекте Мира, Ленинградском, Варшавском шоссе, Каширском, Звенигородском шоссе и Рублевском шоссе, а также на Ленинском проспекте. Не менее 300 открыток украсят рекламные стенды на ножках в прогулочных зонах для пешеходов и еще почти 100 плакатов можно будет увидеть на афишных стендах остановок общественного транспорта и киосках с прессой", - сообщили порталу в Департаменте средств массовой информации и рекламы города Москвы.

Также на медиафасадах двух домов-книжек на Новом Арбате и здания Центрального телеграфа на Тверской улице будут транслировать поздравительные видеоролики.

Восьмого июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Праздник приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, живших в XIII веке в Муроме (ныне Владимирская область). В православной традиции они считаются покровителями семьи и брака. Петр и Феврония канонизированы Русской православной церковью в 1547 году, их мощи хранятся в Свято-Троицком женском монастыре в Муроме.