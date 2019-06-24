Краудсорсинг-проекты на портале "Наш город" помогли решить более 600 тыс. проблем в Москве

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Столичный портал "Наш город" с момента запуска помог решить более 3,4 млн городских проблем, из них свыше 600 тыс. проблем в Москве было решено благодаря краудсорсинг-проектам. Об этом сообщается в понедельник на портале мэра и правительства столицы.

"Портал "Наш город" создан в 2011 году. За все время работы он помог решить более 3,4 млн проблем. Более 600 тыс. проблем, о которых сообщили пользователи портала, решены благодаря краудсорсинг-проектам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие проекты позволили создать порядка 70 новых тем, самыми популярными из которых стали "Неудовлетворительное техническое/санитарное состояние" (категория "Общественный транспорт"), "Повреждение элементов: продухи, отмостки, фундамент, пол, стены, водостоки" (категория "Мой дом"), "Поврежденные/ неправильно установленные дорожные знаки" (категория "Моя дорога").

В настоящее время на портале зарегистрировано более 1,4 млн человек. С помощью ресурса жители города могут контролировать своевременность и качество выполнения работ по ремонту и благоустройству, следить за чистотой и порядком во дворах и парках, на стройплощадках и в общественном транспорте, за работой поликлиник.