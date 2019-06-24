Один из московских ЗАГСов перейдет на ежедневный режим работы с 8 июля

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Дворец бракосочетаний №3 в Москве переходит на ежедневный режим работы. Молодожены смогут заключить брак 8 июля - в День семьи, любви и верности, который в 2019 году приходится на понедельник, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Регистрация браков в других ЗАГСах проходит пять дней в неделю, понедельник и воскресенье - выходные дни.

"С 8 июля Дворец бракосочетаний №3 переходит на ежедневный режим работы. Пары смогут заключить брак в символичные даты - День семьи, любви и верности, а также 09.09, 11.11, 02.02", - говорится в сообщении.

Уточняется, что переход на новый режим работы связан с большим количеством обращений. "Мы решили сделать подарок нашим молодоженам и открыть двери Дворца бракосочетаний №3 для проведения регистраций брака. Несмотря на то, что понедельник - традиционно выходной день, сотрудники ЗАГС будут проводить регистрации и в этот день", - приводятся в сообщении слова начальника столичного управления ЗАГС Елены Ефремовой.