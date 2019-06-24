Снаряд времен войны обнаружили у спортивного комплекса ЦСКА Арена в Москве

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили неподалеку от спортивного комплекса ЦСКА Арена в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Во время ведения земляных работ на Автозаводской улице неподалеку от ледового дворца ЦСКА Арена найден боеприпас периода Великой Отечественной войны. Сейчас правоохранители оцепили место обнаружения опасной находки", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на место происшествия вызваны представители военной комендатуры, которые вывезут снаряд в безопасное место для утилизации.